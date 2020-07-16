Son dakika: Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler | Video
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Son dakika: Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler | Video 16.07.2020 | 08:52
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Son Dakika Haberi... Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı görevden dönerken Artos dağına çarptı. uçakta bulunan 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personeli şehit oldu. Van'da keşif uçağının düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmaları görüntülendi...