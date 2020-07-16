Son dakika: Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler | Video

Son Dakika Haberi... Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı görevden dönerken Artos dağına çarptı. uçakta bulunan 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personeli şehit oldu. Van'da keşif uçağının düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmaları görüntülendi...