SPK Başkanı'ndan yatırımcılara önemli uyarı | Video
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Faizlerdeki düşüşle birlikte borsaya ilgisi artan yerli yatırımcıya tavsiyede bulunan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Borsa kumarhane değildir. Borç parayla ya da krediyle borsaya girilmez” dedi. Başkan ayrıca, manipülatörlere göz açtırmayacaklarının altını çizdi