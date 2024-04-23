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Video Haber TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa mesajı | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa mesajı | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa mesajı | Video

23.04.2024 | 16:52

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumu'nda Yeni Anayasa mesajı verdi. Kurtulmuş, "Yeni sivil bir anayasa yapmak boynumuzun borcudur" dedi. Kurtulmuş, "23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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