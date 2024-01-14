Terör örgütü PKK'dan kırmızı halı övgüsü! Özgür Özel’i yere göğe sığdıramadılar | Video
Terör örgütü PKK sempatizanı sözde siyasetçi Kemal Aktaş, CHP lideri Özgür Özel’i PKK'nın kanalında öve öve bitiremedi. AK Parti'nin ülke siyasetini "Vatan, Millet, Türkiye'nin geleceği, devletin bütünlüğü ve terörle mücadele" çizgisine getirdiğine dikkat çeken Aktaş CHP Genel Başkanı Özel'in bu çizgiye karşı tutumunu överek "Özgür Özel'in değerlendirmeleri, mesajları kısa da olsa vurguları önemli. Dikkat çekici. Özgür Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" şeklinde konuştu.
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