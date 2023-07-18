Togg sürprizi! Başkan Erdoğan ve Prens Selman birlikte kullandı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Cidde'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Başkan Erdoğan'la beraber Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.