Togg sürprizi! Başkan Erdoğan ve Prens Selman birlikte kullandı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Cidde'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Başkan Erdoğan'la beraber Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
Togg sürprizi! Başkan Erdoğan ve Prens Selman birlikte kullandı | Video 18.07.2023 | 09:23
01:06
00:34
İstanbul Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı | Video 18.07.2023 | 00:08
01:18
Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney | Video 17.07.2023 | 23:41
00:56
00:08
Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu | Video 17.07.2023 | 21:31
01:49
Adana'da oduncu dükkanında yangın | Video 17.07.2023 | 21:30
03:07
Atina yakınlarında iki orman yangını | Video 17.07.2023 | 21:30
04:30
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı | Video 17.07.2023 | 20:04
03:34
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'da | Video 17.07.2023 | 19:59
02:08
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı | Video 17.07.2023 | 19:58
00:29
01:32
Çin’de tayfun nedeniyle uçuşlar askıya alındı | Video 17.07.2023 | 17:48
00:52
10:19
02:47
Haşmet Babaoğlu | Gerginlik için yeni işaret 17.07.2023 | 15:23
04:44
Hilal Kaplan | Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor 17.07.2023 | 15:21
18:42
02:30
Başkan Koca'dan "Of'a yakışan" hastane paylaşımı | Video 17.07.2023 | 11:43