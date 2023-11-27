Video Haber Trabzon'da şiddetli fırtına sonra çıkan yangınlar devam ediyor
Trabzon'da şiddetli fırtına sonra çıkan yangınlar devam ediyor

Trabzon'da şiddetli fırtına sonra çıkan yangınlar devam ediyor

27.11.2023 | 00:09

Trabzon’un bir çok ilçesinde çıkan yangınların ardından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sürmene ilçesi Yeniay mahallesi Baştımar mevkiindeki yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu. Yıldırım, “Akçaabat ve Maçka’daki yangınlar söndürüldü, Sürmene’deki yangını söndürmeye çalışıyoruz.” dedi.

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