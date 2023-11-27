Trabzon'da şiddetli fırtına sonra çıkan yangınlar devam ediyor

Trabzon’un bir çok ilçesinde çıkan yangınların ardından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sürmene ilçesi Yeniay mahallesi Baştımar mevkiindeki yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu. Yıldırım, “Akçaabat ve Maçka’daki yangınlar söndürüldü, Sürmene’deki yangını söndürmeye çalışıyoruz.” dedi.