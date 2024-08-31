TSYD'deki havuz skandalında son dakika: "Özür dilemeleri gerekiyor"

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ninde yaşanan havuz skandalı sonrası tepkiler artarak devam ediyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin İstanbul'daki havuzuna bir üyenin eşi İslami tesettüre ufun giyindiği için alınmamıştı.