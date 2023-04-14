Video Haber Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor: İşte Karadeniz gazının yakılacağı nokta... | Video
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor: İşte Karadeniz gazının yakılacağı nokta... | Video

Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor: İşte Karadeniz gazının yakılacağı nokta... | Video

14.04.2023 | 14:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Karadeniz gazının 20 Nisan'da çıkarılacağını duyurdu..

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