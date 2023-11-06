Video Haber Türkiye ve ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık | Video
Türkiye ve ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık | Video

Türkiye ve ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık | Video

06.11.2023 | 15:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki 'Gazze' görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Blinken; "Ortadoğu'da kalıcı barışı görüştük" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynak, “Türkiye ve ABD, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı” dedi.

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