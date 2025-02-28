Türkmen gazı 1 Mart’ta Türkiye'ye geliyor | Video
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazı teslimatının yarın başlayacağını ve yıl sonuna kadar gelecek 1,3 milyar metreküplük gazın 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.
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