Türkmen gazı 1 Mart’ta Türkiye'ye geliyor | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazı teslimatının yarın başlayacağını ve yıl sonuna kadar gelecek 1,3 milyar metreküplük gazın 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.