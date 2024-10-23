TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi ve terör saldırısında yaralanan 14 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.