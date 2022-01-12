Video Haber Yavuz Donat | Tekstilin başkenti, krizi fırsata çevirdi
Yavuz Donat | Tekstilin başkenti, krizi fırsata çevirdi

Yavuz Donat | Tekstilin başkenti, krizi fırsata çevirdi

12.01.2022 | 14:51

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Yavuz Donat'ın 12.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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