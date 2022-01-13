Video Kültür Sanat Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu | Video
Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu | Video

Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu | Video

13.01.2022 | 11:02

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Usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın 1943 yılında bir otelde antetli kağıda not aldığı 'Allah Baki' şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu. Bugüne kadar varlığından kimsenin haberdar olmadığı şiiri ise yakın arkadaşı olan o zamanın Londra Büyükelçisi Dürrü Mazhar Payzın'a yazdığı tahmin ediliyor.

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