Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Allah Baki' adlı şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu | Video

Usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın 1943 yılında bir otelde antetli kağıda not aldığı 'Allah Baki' şiiri ilk kez edebiyatseverlerle buluştu. Bugüne kadar varlığından kimsenin haberdar olmadığı şiiri ise yakın arkadaşı olan o zamanın Londra Büyükelçisi Dürrü Mazhar Payzın'a yazdığı tahmin ediliyor.