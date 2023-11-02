Ece Erken, Eymen’in babasına ateş püskürdü: Utanmanız bile yok!
Ünlü manken ve sunucu Ece Erken, eski eşine ateş püskürdü. Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Ece Erken'in bu evliliğinden bir de Eymen adında erkek çocuğu bulunuyor. Ünlü sunucu, Eymen'le tatil planları yaparken yaşadıkları nedeniyle sinirlerine hakim olamadı. Eski eşi Serkan Uçar'ın babalık görevini yerine getirmediğini dile getiren Erken, sosyal medyadan paylaştıklarıyla dikkat çekti. İşte Ece Erken'in o açıklamaları!
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