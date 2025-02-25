Eşini öyle bir korkuttu ki! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den eğlenceli paylaşım!
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’yle hayatını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bu mutlu evliliğinden ikiz oğulları dünyaya geldi. Ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde! Bugün Şefkatli, eşini korkuttuğu anları paylaştı. İşte ünlü çiftin eğlenceli anları!
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