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OTOMATİK OYNAT
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Modada sürdürülebilirlik ilkesi çok önemli 27.10.2022 | 08:50
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Hırslı bir çocuğum sıkıntılı bir rakibim! 26.10.2022 | 16:32
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Pandemide lüks bitmedi daha da patladı 26.10.2022 | 16:32
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Berfu Yenenler adeta kendisiyle dalga geçti | Video 26.10.2022 | 16:42
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Katy Perry'nin gözüne ne oldu? O anlar herkesi korkuttu | Video 26.10.2022 | 10:21
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Pınar Altuğ minik kedisiyle spor yaptı, videosuna beğeni yağdı | Video 23.10.2022 | 14:16
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Şarkıcı Gülşen hakim karşısında | Video 21.10.2022 | 10:13
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Mahkemelik olan CZN Burak "Aylık gelirim 30 bin TL’’ dedi | Video 20.10.2022 | 12:38
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Şarkıcı Gülşen yarın hakim karşısına çıkacak | Video 20.10.2022 | 09:30
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Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ilk kez kızı Mercan ile paylaşım yaptı | Video 18.10.2022 | 19:10
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Seray Sever ve kızının sevgi dolu anları | Video 17.10.2022 | 18:05
Moderatörlüğünü Sabah moda yazarı İdil Demirel'in gerçekleştirdiği oturumda, moda 360 derece masaya yatırıldı. Panele tasarımcı Arzu Kaprol, model Tülin Şahin ve BMD (Birleşmiş Markalar Derneği) Başkanı ve Twigy Terteks Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel katıldı.