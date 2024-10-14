Video Magazin Murat Boz’dan sevgili kriterini açıkladı! Murat Boz: Gönlü güzel olsun!
Murat Boz’dan sevgili kriterini açıkladı! Murat Boz: Gönlü güzel olsun!

Murat Boz’dan sevgili kriterini açıkladı! Murat Boz: Gönlü güzel olsun!

14.10.2024 | 23:32

Ünlü şarkıcı Murat Boz’un bir süredir kalbi boş. Şarkıcı Murat Boz, bugün katıldığı bir galada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gazeteciler ünlü şarkıcının kalbini kaptıracağı kişide ne gibi özellikler aradığı sorusu soruldu. Murat Boz’un bu soruya verdiği cevap ilgi topladı. İşte Murat Boz’un verdiği o cevap!

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