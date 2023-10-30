Özcan Deniz’in Cumhuriyet’i kutlamadığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için Kuzey Kıbrıs’ta sahne aldı. Özcan Deniz’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadığı ve “10’uncu Yıl Marşı”nın da Deniz sahneden indikten sonra çaldığı ileri sürüldü. Ünlü sanatçı konuyla ilgili bugün resmi olarak bir açıklama yaptı ve iddiaları reddetti. Bir de video yayınlayan ünlü sanatçı iddialara cevap verdi. İşte Özcan Deniz’in o açıklaması!