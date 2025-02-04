Tavanı eskimiş ve çökmüş… Berdan Mardini Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi!
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz gün New Jersey’de konser verdi. Berdan Mardini buradan New York’a geçti. Amerika’da metroya binen ünlü şarkıcı, Times Meydanı yanındaki metroda gördüklerini anlattığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.
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