Türkücü Ceylan sahne öncesi paylaştı! Takipçileri tanıyamadı | Video

Türkü dünyasının öne çıkan isimlerinden Ceylan, zaman zaman paylaşımları ile gündeme geliyor. Ünlü sanatçı bu sefer de sahne öncesi paylaşımıyla gündem oldu. Kulisten paylaştığı video ile hayranlarını şaşırtan ünlü isim adeta bambaşka biri gibi görünüyordu.