Yalın'dan pazar paylaşımı! Hayranlarından bu video ile tam not aldı | Video
Ünlü şarkıcılar konserleriyle olduğu kadar sosyal medya üzerinden de hayranlarıyla sık sık iletişime geçiyor. Bu isimlerin başında gelenlerden biri de Yalın. Her pazar yaptığı paylaşımları ile sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı söylediği şarkısı ile yine hayranlarından tam not aldı.
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