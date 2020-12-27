Çin aşısı gönüllüsü profesör, A Haber'de konuştu: "Ya aşı olacağız ya korona" | Video
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Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ciddi bir yan etki yaşamadığını belirterek, “İnsanların aşıdan niye korktuklarını anlayamıyorum, çünkü elimizdeki tek silah bu. Ya aşı olacağız ya korona olacağız" dedi.