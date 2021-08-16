Diz ve kalça protezi hangi yaşta yapılmalıdır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre yanıtladı

Diz ve kalça protezlerinin kullanmaya bağlı 15 ile 20 yıl arasında ömrü bulunduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre, diz ve kalça protezi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Diz ve kalça protezi halk arasında kireçlenme olarak bilinen diz ve kalça artrozlarında bu işlem yapılmaktadır. Protezler bu durumda kişilerin rahat yürümesini ve hayat kalitelerinin artmasını sağlıyor. Diz ve kalça protezlerinin yapılma zamanı söz konusu olduğunda hastanın yaşam kalitesini artırmak için bu ameliyatı geçirmesi kendi kararı olacaktır. Diz ve kalça protezi ameliyatlarından sonra ertesi gün hastalarımızı yürütmekteyiz. 2-3 gün hastanede kalmaları sonrası haftada bir gün pansuman yapmaktayız. Hastanın performansına göre fizik tedaviye yönlendiriyor ve normal hayatına dönmesini sağlıyoruz. Her iki dize ya da her iki kalçaya birden protez aynı anda yapılabilir ancak aralıklar ile yapılmasını önermekteyiz. Yeni jenerasyon protezler 15 ile 20 yıl arasında kullanmaya bağlı ömrü bulunmaktadır.