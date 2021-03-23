Hap gibi yutulacak koronavirüs aşısı geliyor | Video

İsrailli ilaç şirketi Oramed ve Hindistan merkezli Premas Biotech, hap şeklinde ağza atılarak yutulan korona virüs aşısı üzerinde yürüttüğü çalışmalarında Haziran ayına kadar insanlar üzerindeki klinik deneylerine başlayabileceklerini duyurdu.

İsrail merkezli ilaç şirketi Oramed ile Hindistan merkezli rekombinant proteinlerle aşı geliştiren Premas Biotech, korona virüsle mücadelede yürütülen aşı çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. İki şirket, Oramed'in oral uygulama teknolojisini Premas'ın aşı uzmanlığıyla birleştirerek Oravax Medical Inc. çatısı altında bir araya geldi ve ortak üretilen "oral Covid-19 aşısının" hayvan deneylerinden umut verici sonuçlar alındığını duyurdu. Buna göre hap gibi yutulabilen aşının, hayvanlarda virüse karşı bağışıklık oluşturan antikorların üretilmesine yardımcı olduğu ortaya konuldu. Yapılan açıklamada, insan üzerindeki ilk klinik deneylerin Haziran ayına kadar başlatılabileceği duyuruldu.

Premas Biotech kurucularından Prabuddha Kundu, "Bu teknolojinin işe yaradığından ve Covid-19'a karşı bağışıklık vaat ettiğinden yüzde 100'den fazla eminiz" dedi.

TAŞINMASI VE MUHAFAZA EDİLMESİ KONUSUNDA SORUN YOK

Ağızdan alındığı için daha az yan etkiye neden olması öngörülen aşı, tek doz olma özelliğiyle de iki doz gerektiren diğer aşılardan farklı. Lojistik problemleri de ortadan kaldıran aşı, normal bir buzdolabı ile taşınabilecek ve oda sıcaklığında saklanabilecek.

Oramed CEO'su Nadav Kidron, "Oral aşı adayımızın salgını sona erdirme potansiyeli konusunda çok heyecanlıyız" dedi. Kidron, "Ağızdan alınan bir Covid-19 aşısı, hızlı ve geniş ölçekli dağıtımın önündeki birçok engeli ortadan kaldırarak insanların aşıyı evde kendilerinin almasına olanak tanıyacaktır. Günümüzde uygulama kolaylığı, aşılama oranlarını hızlandırmak için kritik öneme sahip olsa da standart grip aşısı gibi yıllık veya iki yılda bir Covid-19 aşısının gerekli olabileceği muhtemel durumda oral bir aşı daha da değerli hale gelebilir" ifadelerini kullandı.