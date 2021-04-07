Video Sağlık Mutasyonlu koroanvirüs belirtileri arasında dikkat çeken detay! Mutant virüs “nezle” zannediliyor | Video

Mutasyonlu koroanvirüs belirtileri arasında dikkat çeken detay! Mutant virüs “nezle” zannediliyor | Video

Mutasyonlu koroanvirüs belirtileri arasında dikkat çeken detay! Mutant virüs “nezle” zannediliyor | Video
07.04.2021 | 09:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mutasyonlu koroanvirüs belirtileri arasında dikkat çeken detay! Mutant virüs “nezle” zannediliyor | Video 01:43
Mutasyonlu koroanvirüs belirtileri arasında dikkat çeken detay! Mutant virüs “nezle” zannediliyor | Video 07.04.2021 | 09:59
Son Dakika | Koronavirüsün nadir zararları: Virüs kalbe de hasar veriyor! | Video 02:05
Son Dakika | Koronavirüsün nadir zararları: Virüs kalbe de hasar veriyor! | Video 01.04.2021 | 16:33
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 09:04
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 30.03.2021 | 13:18
Yeni Koronavirüs Risk Haritası 30 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? | Video 01:37
Yeni Koronavirüs Risk Haritası 30 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? | Video 30.03.2021 | 08:05
Renkli maskelerde ölümcül tehdit | Video 06:06
Renkli maskelerde ölümcül tehdit | Video 28.03.2021 | 14:26
Hap gibi yutulacak koronavirüs aşısı geliyor | Video 00:45
Hap gibi yutulacak koronavirüs aşısı geliyor | Video 23.03.2021 | 14:40
Koronavirüs genç nüfusa kayıyor. Aşı olan ile olmayan evli çiftin akciğerlerindeki inanılmaz fark | Video 04:06
Koronavirüs genç nüfusa kayıyor. Aşı olan ile olmayan evli çiftin akciğerlerindeki inanılmaz fark | Video 23.03.2021 | 12:54
Uzman Doktor'dan flaş uyarı Erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor | Video 04:18
Uzman Doktor'dan flaş uyarı "Erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" | Video 18.03.2021 | 13:17
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı sebepleri nelerdir? 01:45
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı sebepleri nelerdir? 17.03.2021 | 11:55
Kendini sevmek eylemini gerçekleştirmek için neler gereklidir? 01:39
Kendini sevmek eylemini gerçekleştirmek için neler gereklidir? 17.03.2021 | 11:55
İlişkilerde temas iletisi nedir ve neden önemlidir? 01:18
İlişkilerde temas iletisi nedir ve neden önemlidir? 17.03.2021 | 11:55
Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir? 01:20
Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir? 17.03.2021 | 11:55
Eğitimde teknolojinin faydaları nelerdir? 01:02
Eğitimde teknolojinin faydaları nelerdir? 17.03.2021 | 11:20
Salgında çocukların akıl sağlığını korumak için neler yapmalıyız? 01:43
Salgında çocukların akıl sağlığını korumak için neler yapmalıyız? 17.03.2021 | 11:20
Salgın döneminde öğrencilerin okula adapte olması için neler yapmalıyız? 01:16
Salgın döneminde öğrencilerin okula adapte olması için neler yapmalıyız? 17.03.2021 | 11:20
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bu bitki koronavirüsü ciğerlere inmeden yok ediyor! Koku kaybını anında gideriyor… 15:52
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bu bitki koronavirüsü ciğerlere inmeden yok ediyor! Koku kaybını anında gideriyor… 16.03.2021 | 09:18
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir? E nabız ve MHRS ile Aşı randevusu alma işlemi | Video 01:24
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir? E nabız ve MHRS ile Aşı randevusu alma işlemi | Video 02.03.2021 | 10:00
Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevu oluşturma: MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? | Video 01:24
Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevu oluşturma: MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? | Video 27.02.2021 | 09:35
Diş eti hastalığı olanlara korona virüs uyarısı | Video 06:51
Diş eti hastalığı olanlara korona virüs uyarısı | Video 21.02.2021 | 12:28
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş: Koronavirüs her sene mutasyona uğrar, her sene değişir | Video 02:01
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş: Koronavirüs her sene mutasyona uğrar, her sene değişir | Video 19.02.2021 | 09:48

Virüs gibi koronanın semptomları da değişmeye başladı. Öksürük ve ateşin yerini nezle aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA