Salgında çocukların akıl sağlığını korumak için neler yapmalıyız?

Eğitimci Abdulkadir Özbek cevaplıyor; "Dikkat etmemiz gereken birinci husus uyku düzenleri. Ömrümüzün üçte biri uykuda geçiyor ama nitelikli bir uyku için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Yatma ve kalkma saatlerimize çok dikkat etmeliyiz, yatmadan birkaç saat önce beslenmeyi kesmeliyiz, karanlık bir ortamda uyumaya gayret etmeli ve uyuduğumuz ortamın 18-20 dereceyi geçmemesine dikkat etmeliyiz. Bir diğer tavsiyem ise çocukların hareket etmesini sağlamak. Bu noktada alacağınız akıllı saatler ve akıllı bileklikler çok işinize yarayacaktır. Bir diğer tavsiyem ise nefes egzersizleriyle stres seviyelerini azaltmak yönünde olacak. Özellikle diyafram nefesi sayesinde çocuklarınızın öğrenme performansı artacaktır. Son tavsiyem ise çocuklarınızla evde vakit geçirmeniz. Kutu oyunları, dijital oyunlar ve kartlardan yararlanarak çocuklarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz"