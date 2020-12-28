Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bakan Koca aşıların görüntülerini paylaştı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gece gelmesi planlanan aşıların videosunu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.