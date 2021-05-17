Yerli aşıda son durum ne? Faz-3'e ne zaman geçilecek? | Video
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Koronavirüs vaka sayılarının aşı uygulamaları ve tedbirler sayesinde düşmeye başlamasıyla birlikte gözler mücadelede avantaj sağlayacak yerli aşı çalışmalarına çevrildi. Doç. Dr. Zafer Sezer, A haber’de yaptığı açıklamasında Faz-2 çalışmalarının ardından Faz-3 çalışmalarına geçmek için ara değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Sezer, gönüllüler sayesinde Faz-3 çalışmalarının da kısa bir sürede tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.