Zararlı madde suyla arınır mı? İyonize suyun faydaları...

Dünya genelinde çeşme sularının ne kadar sağlıklı olduğu halen bir tartışma konusudur. Su barajlarından evlere kadar, her ne kadar belirli artırmalardan geçse de, çoğu sağlık uzmanı, çeşme suyunun doğrudan tüketilmesini tavsiye etmiyor. Bu durumda, evlerde kullanılan bir numaralı çözüm su iyonizasyonudur. Peki, normal çeşme suyu ile su iyonizasyonu arasında nasıl bir fark vardı? İşte iyonize su ile ilgili bilmeniz gerekenler...