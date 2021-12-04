Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı
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Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, FETÖ'cü Adil Öksüz'ü nasıl sorguladığını anlattı. Öksüz'ün kendisine ilahiyatçı olduğunu söylediğini aktaran Ergün, "Pek bir şey söylemedi. Madem dedim ilahiyatçısınız ben size merak ettiğim için bir şeyi sorayım dedim. Yasin Suresi'nin 82. ayeti var. Bunu gerek Mısır’daki, gerek İran’daki gerekse bizdeki hocalar fazlaca tefsir yazmadı. Surenin cümlesi kadar bir cümleyle tesfir ederler. Nedeni nedir? O da dedi ki ‘Bunu tefsir etmeyiz. Bu izahtan varestedir.’ dedi. Öksüz'ün bu cevabından sonra şüphesinden emin olduğunu aktaran Ergün, daha sonra tutuklanma yazısını yazdığını aktardı.