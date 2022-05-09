Video Yaşam 1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video
1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video

1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video

09.05.2022 | 12:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

4’üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı | Video 00:06
4'üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı | Video 09.05.2022 | 13:24
Şişli’de bar önündeki cinayet kamerada | Video 00:39
Şişli'de bar önündeki cinayet kamerada | Video 09.05.2022 | 13:24
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu, görüntüler viral oldu | Video 04:31
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu, görüntüler viral oldu | Video 09.05.2022 | 12:38
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza! | Video 00:37
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza! | Video 09.05.2022 | 12:46
1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video 07:25
1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video 09.05.2022 | 12:41
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı | Video 01:24
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı | Video 09.05.2022 | 12:26
Kocaeli itfaiyesi, anneler gününde yavrularına kavuşturdu | Video 00:30
Kocaeli itfaiyesi, anneler gününde yavrularına kavuşturdu | Video 09.05.2022 | 12:23
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 01:58
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 09.05.2022 | 12:32
Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video 00:40
Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video 09.05.2022 | 12:15
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 01:20
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 09.05.2022 | 11:53
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen’den açıklama Meslek hayatımda ilk kez... | Video 03:45
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama "Meslek hayatımda ilk kez..." | Video 09.05.2022 | 11:53
İBB yaya yolunu İSPARK’ a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 03:52
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 09.05.2022 | 11:53
Maltepe’de 100 bin TL’lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 01:41
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 09.05.2022 | 11:48
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 00:36
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 09.05.2022 | 11:53
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 02:41
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
Müge Anlı SON BÖLÜM | 9 Mayıs 2022 Pazartesi Kesintisiz Tamamı izle! | Video 10:19
Müge Anlı SON BÖLÜM | 9 Mayıs 2022 Pazartesi Kesintisiz Tamamı izle! | Video 09.05.2022 | 11:34
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı | Video 00:58
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı | Video 09.05.2022 | 11:18
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 09:56
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 00:19
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 00:55
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 09.05.2022 | 11:13

Türkiye'nin idlib bölgesinde inşa ettiği briket evlerin olduğu alanlarda adeta yeni bir köy ve kasaba kuruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA