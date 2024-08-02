Video Yaşam 10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video

10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video

02.08.2024 | 14:05

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ardından araçta aramam yapan ekipler otomobilin bagaj kısmındaki iki poşet içerisinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Ö.K. ve T.K. isimli şahıslar 'Silah ve Mühimmat Ticareti' suçu çerçevesinde gözaltına alındı. Şahıslardan T.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ö.K., ise tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02:12
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.08.2024 | 15:39
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15
Karaman’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 01:27
Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 14:50
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:05
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02.08.2024 | 14:45
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 00:53
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 02.08.2024 | 14:05
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2024 | 14:01
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 03:32
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 02.08.2024 | 13:27
Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 01:46
Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 02.08.2024 | 13:02
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video 02:51
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video 02.08.2024 | 11:48
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video 02:25
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video 02.08.2024 | 10:45
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 00:14
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 02.08.2024 | 10:21
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02:42
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02.08.2024 | 11:21
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 00:47
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 02.08.2024 | 10:21
Kayseri’de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 00:36
Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 02.08.2024 | 10:07
Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 03:26
Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 09:52
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video 02:57
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video 02.08.2024 | 08:55
Denizli’de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 04:14
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 02.08.2024 | 08:50
145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 00:23
145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 01.08.2024 | 16:20
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 00:44
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 01.08.2024 | 16:12
Van’da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01:29
Van'da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01.08.2024 | 16:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA