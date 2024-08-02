10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video
Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
cezaevine gönderildi.
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