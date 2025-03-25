12 suç kaydı bulunan şahıs para çalarken önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video
Samsun'da internet kafede montun cebinden para çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 12 suç kaydı bulunan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını 12 suç kaydı bulunan İ.A.'nın(31) gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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