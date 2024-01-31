Video Yaşam 137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı | Video
137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı | Video

137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı | Video

31.01.2024 | 11:07

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 137 polisin katılımıyla huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Mevcut Huzur ve Güven ortamının devam ettirilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 36 ekip ve 137 personelin katılımıyla Hıdırağa Mahallesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 hedefe yönelik yapılan operasyonel çalışma sonucunda, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 3 şahıs,6136 skm suçundan firari iki şüpheli şahıs,2 ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği,3 adet uyuşturucu maddelerden sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda toplamda 12 şüpheli yakalanarak gerekli adli İşlemler başlatıldı.

Ayrıca 97 şahsın GBT Sorgulaması yapılarak 13 Araç incelendi. 1 araç sürücüsüne 12.977 TL idari yaptırım uygulandı.

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