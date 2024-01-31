137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 137 polisin katılımıyla huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalandı.
Operasyonda toplamda 12 şüpheli yakalanarak gerekli adli İşlemler başlatıldı.
Ayrıca 97 şahsın GBT Sorgulaması yapılarak 13 Araç incelendi. 1 araç sürücüsüne 12.977 TL idari yaptırım uygulandı.
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