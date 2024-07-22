Video Yaşam 16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video

16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video

22.07.2024 | 12:37

Aksaray'da, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçan ehliyetsiz sürücü Y.A.S.'nin (16), kullandığı otomobil, aşırı hızla virajı alamayıp karşısından gelen otomobile çarptı. Emniyet kemeri takılı olmadığından, savrulan ve araçtan fırlayan Y.A.S., hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Arkadan gelen Ümit D. ise kapılarını açtığı aracın içinde Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S. ile birlikte yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ortaköy'de oturan Y.A.S., geçen cumartesi saat 14.30 sıralarında, iddiaya göre, babasına ait otomobille, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçarken, Akpınar köyü yolunda aşırı hız sonucu virajı alamayıp karşı yönden gelen Murat Öztürk (51) yöntemindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçtan, emniyet kemeri olmadığı için fırlayan ehliyetsiz sürücü Y.A.S., birkaç takla attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Y.A.S., diğer aracın sürücüsü Murat Öztürk ile yanındaki Ramazan Eroğlu (49), İdris Eroğlu (52), Nazım Pınar (51) ile Ali Dede Doğan (60) ve Yiğit Arda Sağlam yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, Ümit D. ise kaza yapan aracın başını gelip önce arka kapıyı, sonra ön kapıyı açarak takip ettiği Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S.'nin aracın dışında olduğu fark eden Ümit D. tepki gösterirken, çevredekiler araya girip sakinleştirdi. O anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazada yaralanan Y.A.S. ve arkadaşının düğününe giden Murat Öztürk ile yanındaki 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Y.A.S.'nin ailesinin şikayetiyle gözaltına alınan Ümit D. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Y.A.S. ve babasına ise 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 978'er TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 01:47
Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 22.07.2024 | 12:33
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 00:40
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 22.07.2024 | 12:37
Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video 01:49
Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video 22.07.2024 | 12:19
Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:10
Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.07.2024 | 12:19
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 12:19
Bursa’da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video 01:00
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video 22.07.2024 | 11:07
Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu | Video 01:10
Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu | Video 22.07.2024 | 11:07
Bir haftada ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu! Heyelan anı kamerada | Video 01:25
Bir haftada ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu! Heyelan anı kamerada | Video 22.07.2024 | 10:50
Canlı yayında Beni ekip, helikopter alabilir mi ya dedi, JASAT bahçede yakaladı | Video 01:14
Canlı yayında "Beni ekip, helikopter alabilir mi ya" dedi, JASAT bahçede yakaladı | Video 22.07.2024 | 10:12
Haliç’te dehşet anları! Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti | Video 01:02
Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti | Video 22.07.2024 | 10:12
İstanbul’da örümcek adam gibi otele tırmanan hırsız kamerada | Video 02:11
İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada | Video 22.07.2024 | 10:12
Bursa’da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: Yakmak istedim, yaktım | Video 01:56
Bursa'da evini yakmaya çalıştı, mahalleyi ayağa kaldırdı: “Yakmak istedim, yaktım” | Video 22.07.2024 | 09:20
İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı | Video 01:50
İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı | Video 22.07.2024 | 09:20
Adana’da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:40
Adana'da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 09:09
Ankara’da facianın eşiğinden dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu | Video 01:09
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu | Video 22.07.2024 | 08:52
Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu | Video 00:47
Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu | Video 22.07.2024 | 08:52
Şanlıurfa’da korkunç olay: Akrabasını öldüren katil cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı | Video 00:44
Şanlıurfa'da korkunç olay: Akrabasını öldüren katil cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı | Video 22.07.2024 | 08:52
İstanbul merkezli 4 ilde Kuyu-11 operasyonları: 61 şüpheli yakalandı | Video 02:07
İstanbul merkezli 4 ilde "Kuyu-11" operasyonları: 61 şüpheli yakalandı | Video 22.07.2024 | 08:51
Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! 07:23
Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! 22.07.2024 | 00:04
Milyoner’de yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki… 02:58
Milyoner'de yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki… 22.07.2024 | 00:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA