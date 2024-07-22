16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 22.07.2024 | 12:37 Aksaray'da, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçan ehliyetsiz sürücü Y.A.S.'nin (16), kullandığı otomobil, aşırı hızla virajı alamayıp karşısından gelen otomobile çarptı. Emniyet kemeri takılı olmadığından, savrulan ve araçtan fırlayan Y.A.S., hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Arkadan gelen Ümit D. ise kapılarını açtığı aracın içinde Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S. ile birlikte yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ortaköy'de oturan Y.A.S., geçen cumartesi saat 14.30 sıralarında, iddiaya göre, babasına ait otomobille, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçarken, Akpınar köyü yolunda aşırı hız sonucu virajı alamayıp karşı yönden gelen Murat Öztürk (51) yöntemindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçtan, emniyet kemeri olmadığı için fırlayan ehliyetsiz sürücü Y.A.S., birkaç takla attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Y.A.S., diğer aracın sürücüsü Murat Öztürk ile yanındaki Ramazan Eroğlu (49), İdris Eroğlu (52), Nazım Pınar (51) ile Ali Dede Doğan (60) ve Yiğit Arda Sağlam yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, Ümit D. ise kaza yapan aracın başını gelip önce arka kapıyı, sonra ön kapıyı açarak takip ettiği Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S.'nin aracın dışında olduğu fark eden Ümit D. tepki gösterirken, çevredekiler araya girip sakinleştirdi. O anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazada yaralanan Y.A.S. ve arkadaşının düğününe giden Murat Öztürk ile yanındaki 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Y.A.S.'nin ailesinin şikayetiyle gözaltına alınan Ümit D. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Y.A.S. ve babasına ise 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 978'er TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.