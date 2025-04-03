Video Yaşam 18 yaşındaki genç sevgilisini rahatsız eden şahsın babasını öldürdü! | Video
18 yaşındaki genç sevgilisini rahatsız eden şahsın babasını öldürdü! | Video

18 yaşındaki genç sevgilisini rahatsız eden şahsın babasını öldürdü! | Video

03.04.2025 | 10:15

Adana'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsın babasını çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 3 gün önce gece saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1141. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.N.Ş. (16) adlı kız, erkek arkadaşı M.T.'ye (18) T.Y.'nin (18) kendisine laf atarak rahatsız ettiğini söyledi. Aynı bölgede yaşayan M.T., T.Y.'nin babası Engin Yıldız'la (37) karşılaştı. Çıkan tartışmaya iki aile bireylerinin de karışmasıyla kavga çıktı. Kavga sırasında M.T, Yıldız'ı kasığından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yıldız'ı Yüreğir Devler Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 SAAT SONRA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T.'nin yakalanması için bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, şüpheliyi olaydan 3 saat sonra aynı mahallede saklandığı evde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Bize saldırdılar, ben yapmadım" diyerek kendini savunduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesi alınan S.N.Ş.'nin de, "M.T. erkek arkadaşım, ileride evlenmeyi düşünüyorduk" dediği ileri sürüldü.

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