18 yaşındaki genç sevgilisini rahatsız eden şahsın babasını öldürdü! | Video
Adana'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsın babasını çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 SAAT SONRA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T.'nin yakalanması için bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, şüpheliyi olaydan 3 saat sonra aynı mahallede saklandığı evde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Bize saldırdılar, ben yapmadım" diyerek kendini savunduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İfadesi alınan S.N.Ş.'nin de, "M.T. erkek arkadaşım, ileride evlenmeyi düşünüyorduk" dediği ileri sürüldü.
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