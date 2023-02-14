198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi Yasin, arama-kurtarma ekipleri tarafından 198 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
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