Video Yaşam 'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı

'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı

15.02.2023 | 09:59

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde enkazın altında kalan Adıyamanlı genç, molozların arasında kendi videosunu çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nın enkazının altında kaldı. Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı. Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. Sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için 'son videom' diye bir video çekti.


Kendisini kaydettiği anlarda yaşanan şiddetli artçıları kaydeden Taha Erdem görüntüde, "Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah'ım bütün günahlarımı affet" diye konuşurken sürekli sarsıntıların olduğunu dile getiriyor. Sürekli dua ettiği görülen Erdem'in videosu daha sonra sona eriyor.


Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem'in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.


Taha Erdem, "Deprem olduğunda kapıya doğru giderken kafamı çarptım, yeri düşmüşüm. Gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Sırtımda tavan vardı. Bacaklarım bayağı molozların altında kalmıştı. İlk uyandığımda rüya sandım. Sonra kendimi kurtarmaya çalışırken bir baktım molozların içindeyim. Telefonum elimdeydi. Kendimi kısa bir videoya aldım. Video çekerken sürekli depremler oluyordu. Artçı sarsıntılar çok şiddetliydi. Alt katlardan sesler geliyordu. Komşularımızın çığlıklarını duydum" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Son video’ diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 03:43
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 15.02.2023 | 09:59
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 06:10
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 15.02.2023 | 08:22
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 01:30
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 15.02.2023 | 08:35
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü | Video 02:20
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü | Video 15.02.2023 | 08:14
Yurt dışından gelen 11 TIR’lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi | Video 03:27
Yurt dışından gelen 11 TIR’lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi | Video 15.02.2023 | 08:15
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri’de böyle hissedildi | Video 02:01
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video 15.02.2023 | 08:14
İzmir’den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 00:39
İzmir'den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 15.02.2023 | 08:14
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 01:53
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 14.02.2023 | 20:56
Kahramanmaraş Vali Saim Çotur Stadı’nda kurulan çadır kent kamerada 00:53
Kahramanmaraş Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kent kamerada 14.02.2023 | 19:25
Bornova Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın | Video 00:43
Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın | Video 14.02.2023 | 20:07
Adıyaman’da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 03:51
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 20:00
6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video 02:53
6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video 14.02.2023 | 19:18
Kahramanmaraş’taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum 01:29
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum 14.02.2023 | 18:11
35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı | Video 02:00
35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 17:05
Enkazdan çıkardığı 100 bin TL’lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video 00:59
Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video 14.02.2023 | 16:52
203 saat sonra inanılmaz kurtuluş! 7 katlı bina enkazının en dibinden karı-koca sağ çıktılar | Video 01:55
203 saat sonra inanılmaz kurtuluş! 7 katlı bina enkazının en dibinden karı-koca sağ çıktılar | Video 14.02.2023 | 16:26
Hastane odasından kayıp yakınlarına seslendi: Ben buradayım, iyiyim | Video 04:24
Hastane odasından kayıp yakınlarına seslendi: "Ben buradayım, iyiyim" | Video 14.02.2023 | 15:12
Malatya’nın simgesi Tarihi Yeni Camii, depremde böyle yıkıldı | Video 02:44
Malatya'nın simgesi Tarihi Yeni Camii, depremde böyle yıkıldı | Video 14.02.2023 | 15:57
Ağabey ve kardeşi enkaz altındaki 198 saati anlattı: Kardeşimin protein tozunu içtik | Video 05:27
Ağabey ve kardeşi enkaz altındaki 198 saati anlattı: "Kardeşimin protein tozunu içtik" | Video 14.02.2023 | 15:32
Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video 02:49
Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video 14.02.2023 | 15:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA