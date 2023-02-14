6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Öte yandan deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.