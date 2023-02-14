6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Öte yandan deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:51
02:53
6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video 14.02.2023 | 19:18
01:29
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum 14.02.2023 | 18:11
02:00
00:59
01:55
04:24
02:44
Malatya'nın simgesi Tarihi Yeni Camii, depremde böyle yıkıldı | Video 14.02.2023 | 15:57
05:27
02:49
03:15
Depremde züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı | Video 14.02.2023 | 14:47
03:57
01:36
202. saatte enkazdan sevindiren haber | Video 14.02.2023 | 14:47
06:15
Depremden kurtulan anne, 10 yıl sonra bebeğine kavuştu | Video 14.02.2023 | 13:41
01:52
02:20
Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar | Video 14.02.2023 | 13:43
02:37
Enkaz altında çektikleri video, izleyenleri duygulandırdı | Video 14.02.2023 | 13:25
02:11
Sabah.com.tr dünyanın konuştuğu bölgeyi havadan görüntüledi | Video 14.02.2023 | 13:10
01:06