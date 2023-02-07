2 aylık Mehmet Çınar 29 saat sonra kurtarıldı! Görevlilerden duygu dolu konuşma | Video

Asrın felaketinin ardından başlayan arama çalışmalarının 29. saatinde Hatay'da 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Onu sağ olarak çıkaran görevli kucağına alıp; "Oy babam, oy babam" diyerek sevip bağrına bastı.