Video Yaşam 2 aylık Mehmet Çınar 29 saat sonra kurtarıldı! Görevlilerden duygu dolu konuşma | Video
2 aylık Mehmet Çınar 29 saat sonra kurtarıldı! Görevlilerden duygu dolu konuşma | Video

2 aylık Mehmet Çınar 29 saat sonra kurtarıldı! Görevlilerden duygu dolu konuşma | Video

07.02.2023 | 12:12

Asrın felaketinin ardından başlayan arama çalışmalarının 29. saatinde Hatay'da 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Onu sağ olarak çıkaran görevli kucağına alıp; "Oy babam, oy babam" diyerek sevip bağrına bastı.

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