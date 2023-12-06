2 milyon liralık bonzai baskını | Video 06.12.2023 | 16:07 ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon lira olan bonzai maddesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, E.T. ve M.A. isimli şahısların uyuşturucu madde A4 sentetik kannabinoid (bonzai) ticareti yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin kullandığı araç Döşemealtı ilçesinde yakalanarak duruduruldu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 1 milyon 89 bin kullanımlık, 51 parça A4 Sentetik kannabinoid ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)