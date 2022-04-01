Video Yaşam 2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video
2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video

2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video

01.04.2022 | 10:41

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Adana’da 2 yıl önce evin bahçesine düşen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan doberman cinsi köpek bu kez bahçeye uçan otomobilin kulübenin üzerine düşmesi sonucu, telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Metin T.'nin (60) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü ise ev sahipleri Ahmet Dönmez (35) ve diğer kişiler tarafından otomobilden çıkartılıp Seyhan Devleti Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kazada otomobil doberman cinsi köpeğin kulübesinin üzerine düştüğü için köpek telef oldu. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sürücünün viraja hızlı girip direksiyon hakimiyetini kaybedip, virajı alamayarak önce aydınlatma direğine çarpıp sonrada bahçeye düştüğü görüldü. Bahçedeki başka bir köpeğin ise aydınlatma direğinin bir parçasının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntülendi. Bu arada otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla yön değiştirdiği aksi takdirde eve çarpacağı öğrenildi. Aynı evin bahçesine 1 Nisan 2020'de de virajı alamayan bir otomobilin düştüğü bu kaza da doberman cinsi köpeğin son anda ölmekten kurtulduğu da belirlendi.

Ev sahibi Dönmez, evlerinin hemen virajın alt tarafında olduğu için sürekli kaza olduğunu bir çok kez bahçeye araç uçtuğunu belirterek, "Bu gece de bir ses duyup dışarı çıktı. Bir otomobil bahçedeki köpeğimizin kulübesinin üzerine düşmüştü. Biz hemen yardıma koştuk. Sürücüyü çıkarmaya çalışırken köpeğimi merak ettim. Sürücü bize 'köpeğiniz kaç kuruş öderiz' demesi çok zoruma gitti. Buradaki hayvan severlerde sürücüye saldırmak istedi. Benim köpeğim sonuçta bu kazada öldü. Ben sürücüden şikayetçiyim" dedi.

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