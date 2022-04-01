2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı | Video

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Adana’da 2 yıl önce evin bahçesine düşen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan doberman cinsi köpek bu kez bahçeye uçan otomobilin kulübenin üzerine düşmesi sonucu, telef oldu.
Ev sahibi Dönmez, evlerinin hemen virajın alt tarafında olduğu için sürekli kaza olduğunu bir çok kez bahçeye araç uçtuğunu belirterek, "Bu gece de bir ses duyup dışarı çıktı. Bir otomobil bahçedeki köpeğimizin kulübesinin üzerine düşmüştü. Biz hemen yardıma koştuk. Sürücüyü çıkarmaya çalışırken köpeğimi merak ettim. Sürücü bize 'köpeğiniz kaç kuruş öderiz' demesi çok zoruma gitti. Buradaki hayvan severlerde sürücüye saldırmak istedi. Benim köpeğim sonuçta bu kazada öldü. Ben sürücüden şikayetçiyim" dedi.