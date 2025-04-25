23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video
Balıkesir’de CHP’li Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan gösterileri kapsamında düzenlenen ve yüzlerce çocuğa izletilen “direk şovu” rezaletine tepkiler çığ gibi büyürken, CHP’li Başkan Hakan Şehirli skandalın faturasını, 10 gün önce Kültür Müdürlüğüne atadığı Hakan Semerci’ye ve Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş’a kesti. Başkan Şehirli’nin, 16 Nisan günü Kültür Müdürü İsmail Balcan’ı görevden aldığı ve yerine Hakan Semerci’yi atadığı öğrenildi. Ülke gündeminde infial yaratan ve soruşturma başlatılan gösteriye çok sayıda milletvekili de tepki gösterdi.
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