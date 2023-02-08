2'si çocuk 3 depremzede enkazın altından böyle kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 10:06 Hatay'da depremin yıktığı binaların altında kalan 2'si çocuk 3 kişi böyle kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların devam ettiği Hatay'dan da ümit veren haberler geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipleri katıldığı arama kurtarma çalışmalarında enkazın altındaki 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı. Enkazın altından çıkarılan 2 yaşındaki Hanife Hatmi, 5 yaşındaki Serap Ela ile bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.