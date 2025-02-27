Video Yaşam 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video

3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video

27.02.2025 | 13:19

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

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Olay, 23 Şubat günü Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, ekipler olaya karıştığı tespit edilen 18 şahsı titizlikle yürüttükleri çalışmalar neticesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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