Video Yaşam 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

11.10.2021 | 15:12

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Antalya'da 3 yaşındaki C.G., evde çakmakla oynadığı sırada yastığı tutuşturdu. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, torunlarına bakarak gözyaşı döken Saniye Gürkan, "Ben onlara bir şey olsa ne yapardım" diye ağladı.

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Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1670 sokakta bulunan gecekonduda meydana geldi. Gürkan ailesinin oğulları C.G., çakmakla oynadığı sırada yastığı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, içeride bulunan çocuklar ve babaanneleri Saniye Gürkan evden çıkartıldı. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmasını izleyen ve gözyaşı döken Saniye Gürkan, "İçeride oynuyorlardı. Bir anda alevler çıktı. Onlara bir şey olsa ben ne yapardım" diye gözyaşı döktü. Yangında, maddi hasar oluştu.

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