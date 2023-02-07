34 saat sonra sağ olarak kurtarıldı, görevlilere sarılıp gözyaşı döktü | Video 07.02.2023 | 14:52 Malatya’da 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan Taner Taş, görevlilere sarılıp gözyaşı döktü. Depremzede vatandaşın bir çocuğu ve eşinin halen enkaz altında olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan ve binlerce binanın çötüğü 7,7'lik depremde göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmalarına yönelik çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Malatya Halfettin Mahallesi Hacı Ferhat Apartmanı'nda yaşayan 45 yaşında Taner Pak, pazartesi sabahı 04.17'de meydana gelen ilk depremde binanın çökmesi üzerine eşi ve kızı ile enkaz altın kaldı.

Malatya İtfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu bugün 14.00 sularında enkazdan sağ çıkarılan Taner Pak, görevlilere sarılıp gözyaşı döktü. Pak'ın en kazdan tekbirler eşliğinde çıkarılması dikkat çekti. Depremzede vatandaşın bir çocuğu ve eşinin halen enkaz altında olduğu öğrenildi.