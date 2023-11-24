34 yıldır acısı dinmeyen katliam: Kundaktaki bebeği bile öldürdüler | Video 24.11.2023 | 10:11 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK’lı teröristlerce kundaktaki bebek dahil 28 kişinin katledildiği 28 kişinin acısı hala tazeliğini koruyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK, 24 Kasım 1989'da Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyünde en büyük ve acımasız sivil katliamlarından birini yaptı. PKK'lı teröristlerce 34 yıl önce katledilen 28 kişinin acısı tazeliğini korurken, olayın tanıkları yaşanan o katliamı anlattı. Havanın karanlığa bürünmesiyle köye gelen PKK'lı teröristler evlere girerek; bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu masum insanları kurşuna dizip evleri ateşe verdiler.

Terör örgütünün gerçek yüzüne en acı şekilde tanıklık eden İkiyaka köyü sakinleri, katliamın acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini belirtti. Vahşice yapılan o katliamı asla unutmayacağını belirten Halil Aykut, "Bizler İkiyaka köyümüzde güvenlik korucusuyduk. Devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bilirdik. Kanlı terör örgütü PKK, 1989'da bizlerden yardım ve adam istedi. Vermedik ve biz sizlerden değiliz dedik. O dönemlerde kendilerine yardım vermeyen Kürt kökenli vatanseverlere katliam yapıp devletimizi lekelemeye kalkışan bu hainler, köyümüze saldırıp katliamı gerçekleştirdiler ve Aykut ailemizden 13'ü çocuk 6'sı kadın olmak üzere 28 vatandaşımızı haince şehit ettiler. Kundakta duran 1 yaşındaki bebekten tutun 70 yaşındaki annemize kadar acımadılar alçaklar. Hain terör örgütü, akşam saatlerinde köye baskın yaparak evlere ateş açmaya başladı. Bizim aileden 16 kişi şehit oldu. Annem, ağabeyim, 3 yengem ve 11 yeğenim şehit edildi. Diğerleri de bizim akrabamızdı. Kaç yıldır bu acıyı çekiyoruz. Teröre hep lanet ediyoruz. Annem 70 yaşındaydı. Kundaktaki bebeği de öldürdüler. Bunu nasıl yaptılar? Kim yapar böyle bir zulmü? Onları Allah'a havale ediyoruz. Lanet ediyoruz onlara. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize, paşamıza ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar, şehitlerimizi unutmadılar. Allah devletimize zeval getirmesin inşallah. Biz yaşadıkça devletimiz yanında olduk, hep öyle olacak. Devletimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bizlerde şanlı bayrağımızın gölgesinden ayrılmadık. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı. Allah razı olsun devletimiz ve şanlı ordumuzdan. Bizler üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen acımızı her günümüzde yaşıyoruz ve o hain terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz'' dedi.

"BEBEĞİMİN BOĞAZINA KURŞUNLAR SIKARAK SUSTURDULAR"

PKK katliamına tanık olan Mehmet Salih Aykut ise "Benim bebeğimin sesini kısmak için emzik yerine ağzına tüfekle kurşunlar sıkıp vahşice şehit ettiler. Ben yaşadıkça bu gözlerde gözyaşı dinmeyecek, çünkü o caniler bebeğimin ağzına kurşunlar boşaltarak katlettiler. 34 yıldır gözlerimden yaş dinmedi. Onlar vahşice katliam yaparak, kardeşimin 5 çocuğunu, annemi, 3 çocuğumu ve eşimi şehit ettiler. Benim kızım daha 1 yaşındaydı. Hiç korkmadan bebeğimi susturmak için emzik yerine ağzına kurşunlar boşaltarak katlettiler. Bu acıya hangi yürek dayanır. Ben 34 yıldır ağlıyorum, gözlerimden yaş hiç dinmedi. Masum bir bebeği öldürdüler. Allah kabul eder mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın topu, tüfeği onların başlarında eksik olmayacaktır inşallah. Çünkü Erdoğan bizi bu terörden kurtardı. Allah devletimizden razı olsun, biz ölene kadar devletimizin yanındayız. Çünkü devletimiz bizi bu beladan kurtardı. Allah razı olsun devletimizden. Bebeğimin kanını yerde bırakmadılar. Şu an İkiyaka köyünün dağlarında şanlı bayrağımız dalgalanıyor" ifadelerini kullandı.