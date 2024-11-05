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41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı | Video

41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı | Video

05.11.2024 | 10:19

Bursa'da çeşitli suçlardan 41 suç kaydı bulunan bir şüpheli önce bisiklet çaldı, sonra çaldığı bisikletle park halindeki bir motosiklet çaldı. O anlar kameraya yansırken, polis o şüpheliyi çok geçmeden hırsızlık yaptığı köpeğiyle yakaladı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde gezen K.E.,(36) cadde üzerinde gördüğü bisikleti kendi bisikletiymiş gibi alıp kayıplara karıştı. Şüpheli çaldığı bisikletle yine Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ne giderek burada da park halinde bir motosiklet görünce, etrafı kolaçan etti. Bisikleti bırakıp motosikleti çalan şüpheli kayıplara karışırken, iki tekerlekli araç sahipleri ise hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak için yüzlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüphelinin 41 suç kaydı bulunan K.E., olduğunu tespit edince teknik ve fiziki takip başlattı. Çok geçmeden yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan K.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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