Video Yaşam 5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video

5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video

02.08.2024 | 11:21

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 5 gün önce kaybolan 74 yaşındaki kişi ekipler tarafından aranıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 00:14
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 02.08.2024 | 10:21
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02:42
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02.08.2024 | 11:21
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 00:47
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 02.08.2024 | 10:21
Kayseri’de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 00:36
Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 02.08.2024 | 10:07
Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 03:26
Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 09:52
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video 02:57
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video 02.08.2024 | 08:55
Denizli’de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 04:14
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 02.08.2024 | 08:50
145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 00:23
145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 01.08.2024 | 16:20
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 00:44
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 01.08.2024 | 16:12
Van’da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01:29
Van'da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01.08.2024 | 16:08
Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video 00:22
Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video 01.08.2024 | 16:10
Siverek’te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video 00:37
Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video 01.08.2024 | 15:35
İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video 01:32
İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video 01.08.2024 | 15:13
Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı | Video 00:27
Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı | Video 01.08.2024 | 14:54
Kayseri’de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:48
Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.08.2024 | 14:22
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:01
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01.08.2024 | 14:08
Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:41
Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 01.08.2024 | 13:27
Ruhsatsız işletilen maden ocağı dinamitle böyle imha edildi | Video 00:44
Ruhsatsız işletilen maden ocağı dinamitle böyle imha edildi | Video 01.08.2024 | 13:55
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:01
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01.08.2024 | 13:55
Kastamonu’da silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı | Video 00:48
Kastamonu'da silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı | Video 01.08.2024 | 12:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA